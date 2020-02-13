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В провинции Хубэй еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса
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РИА Новости

В провинции Хубэй еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

09:52 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyВременная больница в китайском городе Ухань
Временная больница в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Временная больница в китайском городе Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Одну из больниц уезда Сишуй городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй планируется перепрофилировать под госпиталь на 200 койко-мест для лечения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства провинции в соцсети Weibo.
Больницу матери и ребенка планируется перестроить во временный госпиталь для лечения коронавируса за 7 дней, работы, в которых задействованы более 100 человек, начались еще во вторник.
В городском округе Хуанган, по последним данным, зарегистрировано более 2,6 случаев заражения, из них около 300 в уезде Сишуй.
После того, как власти провинции в 20-х числах января осознали, что распространение заболевания происходит крайне быстрыми темпами и необходимо срочно организовать большое количество койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в оперативном порядке в городе Ухань стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест, помимо этого по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаХубэйКитайВ мире
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