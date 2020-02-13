В провинции Хубэй еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Одну из больниц уезда Сишуй городского округа Хуанган китайской провинции Одну из больниц уезда Сишуй городского округа Хуанган китайской провинции Хубэй планируется перепрофилировать под госпиталь на 200 койко-мест для лечения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства провинции в соцсети Weibo.

Больницу матери и ребенка планируется перестроить во временный госпиталь для лечения коронавируса за 7 дней, работы, в которых задействованы более 100 человек, начались еще во вторник.

В городском округе Хуанган, по последним данным, зарегистрировано более 2,6 случаев заражения, из них около 300 в уезде Сишуй.

После того, как власти провинции в 20-х числах января осознали, что распространение заболевания происходит крайне быстрыми темпами и необходимо срочно организовать большое количество койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в оперативном порядке в городе Ухань стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест, помимо этого по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.