ChemChina остановила крупный НПЗ из-за коронавируса, сообщили СМИ

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) из-за Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) из-за коронавируса была вынуждена приостановить работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 100 тысяч баррелей в день в восточной части Китая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, речь идет о прекращении работы на НПЗ Чжэнхэ в провинции Шаньдун.

Кроме того, источники добавили, что из-за коронавируса компания сократила объемы переработки на двух других заводах, совокупная мощность которых составляет около 300 тысяч баррелей в сутки. Так, мощность НПЗ Чанги и Хуасин в той же провинции на текущей неделе снижена до 60% с 70% ранее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человек, скончались 1310.