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ChemChina остановила крупный НПЗ из-за коронавируса, сообщили СМИ
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РИА Новости

ChemChina остановила крупный НПЗ из-за коронавируса, сообщили СМИ

09:51 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) из-за коронавируса была вынуждена приостановить работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 100 тысяч баррелей в день в восточной части Китая, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, речь идет о прекращении работы на НПЗ Чжэнхэ в провинции Шаньдун.
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Кроме того, источники добавили, что из-за коронавируса компания сократила объемы переработки на двух других заводах, совокупная мощность которых составляет около 300 тысяч баррелей в сутки. Так, мощность НПЗ Чанги и Хуасин в той же провинции на текущей неделе снижена до 60% с 70% ранее.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человек, скончались 1310.
ChemChina - крупнейшая государственная химическая компания Китая. Специализируется на производстве агрохимикатов, резиновых изделий, химических материалов и веществ, промышленного оборудования и на нефтехимической переработке. Штат компании составляет около 150 тысяч человек.
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