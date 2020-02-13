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https://ria.ru/20200213/1564636312.html
Ботян был настоящей "энциклопедией" разведки, заявил ветеран СВР
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РИА Новости

Ботян был настоящей "энциклопедией" разведки, заявил ветеран СВР

09:48 13.02.2020 (обновлено: 09:50 13.02.2020)
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© Фото : Пресс-бюро СВР РоссииГерой России, разведчик Алексей Ботян
Герой России, разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро СВР России
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Легендарный отечественный разведчик Алексей Ботян обладал таким большим опытом работы, что был для своих молодых коллег настоящей "энциклопедией" разведки, рассказал РИА Новости ветеран Службы внешней разведки РФ сенатор Игорь Морозов.
Герой России Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.
"Об Алексее Николаевиче говорить в прошедшем времени горько и пока непривычно… Мы работали вместе с ним. Ботян был душой коллектива, центром всеобщего внимания, невероятно простым в общении. К нему можно было прийти, посоветоваться по оперативным вопросам. И он, поскольку имел невероятный опыт и диверсионной, и оперативной работы, всегда предлагал правильное решение", - сказал Морозов.
"Ботян удивлял коллег ювелирностью операций, которыми он руководил в войну. И у него не было провалов. Но он всегда подчеркивал - не спешите, действуйте шаг за шагом, в нашей работе не должно быть ошибок. Алексей Николаевич был нашей "энциклопедией", к которой мы обращались по тем или иным оперативным вопросам", - добавил сенатор.
Он рассказал и об увлечениях Ботяна. "Когда мы работали с ним, он ходил на лыжах и три раза в неделю играл в волейбол. Также он был страстным любителем шахмат и даже в обеденный перерыв играл сразу на трех досках, чему я был свидетелем", - вспоминает собеседник агентства.
"Молодежь была готова сразиться с великим Ботяном, готовилась к шахматным партиям, расставляла фигуры, а Алексей Николаевич просто приходил из столовой и обыгрывал всех. А если кому-то удавалось сыграть с Ботяном вничью, то об этом потом говорили все вокруг", - заметил Морозов.
Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ "Вымпел".
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
19 января, 10:04
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянИгорь МорозовСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)МоскваКраковРоссияОбщество
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