МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.