МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом

КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины взяло под контроль ситуацию с ДТП в Псковской области РФ, в котором погибли восемь украинцев и один получил травмы, сообщила в четверг Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"Дело находится на контроле МИД Украины", - сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.