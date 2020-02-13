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МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом
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РИА Новости

МИД Украины взял под контроль расследование ДТП под Псковом

09:44 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины взяло под контроль ситуацию с ДТП в Псковской области РФ, в котором погибли восемь украинцев и один получил травмы, сообщила в четверг Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"Дело находится на контроле МИД Украины", - сообщается на сайте Госслужбы по ЧС.
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