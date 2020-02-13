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На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе
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РИА Новости

На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе

09:44 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате замыкания проводки на одном из цехов завода "Русский хром" в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.
"В 8.30 (6.30 мск) в цехе пароснабжения АО "Русский хром" при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. В результате пострадали три человека", – сказал собеседник агентства.
По его словам, завод работает в штатном режиме, на основном производстве происшествие не сказалось. Причины ЧП выясняются, на месте работает комиссия, уточнил представитель завода.
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ПервоуральскСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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