На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате замыкания проводки на одном из цехов завода "Русский хром" в Первоуральске Свердловской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин.
"В 8.30 (6.30 мск) в цехе пароснабжения АО "Русский хром" при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание. В результате пострадали три человека", – сказал собеседник агентства.
По его словам, завод работает в штатном режиме, на основном производстве происшествие не сказалось. Причины ЧП выясняются, на месте работает комиссия, уточнил представитель завода.
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