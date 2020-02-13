Причалы московского Речного вокзала отремонтируют к началу навигации

Глава Комплекса городского хозяйства Москвы также отметил, что более половины причалов являются объектами культурного наследия и входе обследования были выявлены частичное разрушение гранитной облицовки, сквозная коррозия и деформация различных элементов, просадка асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов и многое другое.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства в ближайшее время завершат ремонт и модернизацию инженерных систем. Уже закончен трубопровод холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация", - уточнил Бирюков.

Отмечается, что раньше для заправки судов на Северном Речном Вокзале была одна ветка маленького диаметра, теперь, благодаря увеличению мощности водопровода, одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов.