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В Югре пенсионерка отдала два миллиона рублей лжецелителям
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РИА Новости

В Югре пенсионерка отдала два миллиона рублей лжецелителям

09:42 13.02.2020 (обновлено: 09:43 13.02.2020)
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© Fotolia / WavebreakmediaMicroПредсказательница будущего
Предсказательница будущего
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев - РИА Новости. Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе занимала у односельчан деньги и взяла кредит, чтобы перевести 2 миллиона рублей лжецелителям, запугавшим ее порчей и проклятиями, сообщает отдел МВД по Нефтеюганскому району региона.
Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 61-летняя жительница поселения Пойковский, заявившая о возможном мошенничестве, жертвой которого она стала. Сотрудники МВД выяснили, что в конце января пенсионерка посмотрела телепередачу, где рассказывали об услугах "экстрасенса", и решила воспользоваться ими, чтобы помочь родственникам в лечении. Женщина позвонила по указанным в передаче номерам и попросила о помощи.
"Лжецелители запугали женщину проклятиями и порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов... Женщина переводила "целителям" денежные средства, которые брала в долг у односельчан. Также заявительница оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более чем 2 миллиона рублей", - сообщили в ОМВД.
Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело, найдя в нем признаки мошенничества. Правоохранители выясняют личности телевизионных "экстрасенсов".
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Это третий случай в автономном округе с начала 2020 года, когда жители Югры лишаются крупной суммы после общения с псевдоцелителями. Так, в январе в Нефтеюганске женщина перевела неизвестным, предлагавшим в сети услуги ясновидящих, 1,5 миллиона рублей, спасая себя и родственников от "проклятия". Спустя две недели полицейские сообщили о схожем факте в Нижневартовске - местная пенсионерка перевела почти 1,3 миллиона рублей лжецелителям "из телевизора", которые три месяца нашептывали ей по телефону "различные мантры", якобы лечившие ее родных.
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Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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