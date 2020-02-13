В Югре пенсионерка отдала два миллиона рублей лжецелителям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 фев - РИА Новости. Пенсионерка в Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе занимала у односельчан деньги и взяла кредит, чтобы перевести 2 миллиона рублей лжецелителям, запугавшим ее порчей и проклятиями, сообщает отдел МВД по Нефтеюганскому району региона.

Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 61-летняя жительница поселения Пойковский, заявившая о возможном мошенничестве, жертвой которого она стала. Сотрудники МВД выяснили, что в конце января пенсионерка посмотрела телепередачу, где рассказывали об услугах "экстрасенса", и решила воспользоваться ими, чтобы помочь родственникам в лечении. Женщина позвонила по указанным в передаче номерам и попросила о помощи.

"Лжецелители запугали женщину проклятиями и порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов... Женщина переводила "целителям" денежные средства, которые брала в долг у односельчан. Также заявительница оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более чем 2 миллиона рублей", - сообщили в ОМВД.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело, найдя в нем признаки мошенничества. Правоохранители выясняют личности телевизионных "экстрасенсов".