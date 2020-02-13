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Россияне назвали самые популярные подарки ко Дню влюбленных
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РИА Новости

Россияне назвали самые популярные подарки ко Дню влюбленных

09:37 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДень влюбленных
День влюбленных
© РИА Новости / Алексей Никольский
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День влюбленных. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поход в ресторан, цветы и билеты на мероприятия названы самыми популярными подарками на День Святого Валентина, при этом мужчина должен тратить на подарок к этому празднику больше, чем женщина, следует из результатов исследования проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как показало исследование, больше половины россиян (67%) оказались не самыми романтичными и решили вообще ничего не дарить, однако нашлись и те, кто определился с подарком.
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"В топ самых популярных презентов попали: поход в ресторан (11%), цветы (9%), билеты на мероприятие (7%), косметика и парфюмерия (6%) и сувениры (5%). В список также вошли нижнее белье (4%) и романтическая поездка (4%). При этом одежда/обувь, СПА-процедуры, ювелирные украшения и игрушки оказались одинаково популярны — их подарят по 3% опрошенных", - говорится в исследовании.
Что касается бюджета на подарок в честь праздника, 15% респондентов потратят от одной до пяти тысяч рублей, 12% хотят уложиться в тысячу рублей, более 5 тысяч на подарок смогут себе позволить лишь 5%.
Также, по мнению опрошенных, большую сумму на подарок должен потратить мужчина - таких оказалось 25%, а за равные расходы выступили 15% респондентов.
Исследование проводилось с 3 по 7 февраля среди 6 499 российских пользователей проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru.
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День святого ВалентинаРоссияОбщество
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