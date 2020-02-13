Россияне назвали самые популярные подарки ко Дню влюбленных

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Поход в ресторан, цветы и билеты на мероприятия названы самыми популярными подарками на Поход в ресторан, цветы и билеты на мероприятия названы самыми популярными подарками на День Святого Валентина , при этом мужчина должен тратить на подарок к этому празднику больше, чем женщина, следует из результатов исследования проектов Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как показало исследование, больше половины россиян (67%) оказались не самыми романтичными и решили вообще ничего не дарить, однако нашлись и те, кто определился с подарком.

"В топ самых популярных презентов попали: поход в ресторан (11%), цветы (9%), билеты на мероприятие (7%), косметика и парфюмерия (6%) и сувениры (5%). В список также вошли нижнее белье (4%) и романтическая поездка (4%). При этом одежда/обувь, СПА-процедуры, ювелирные украшения и игрушки оказались одинаково популярны — их подарят по 3% опрошенных", - говорится в исследовании.

Что касается бюджета на подарок в честь праздника, 15% респондентов потратят от одной до пяти тысяч рублей, 12% хотят уложиться в тысячу рублей, более 5 тысяч на подарок смогут себе позволить лишь 5%.

Также, по мнению опрошенных, большую сумму на подарок должен потратить мужчина - таких оказалось 25%, а за равные расходы выступили 15% респондентов.