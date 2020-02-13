В России создают алгоритм поиска детей с повышенной тревожностью

НОВОСИБИРСК, 13 фев – РИА Новости. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) разрабатывают алгоритм, способный выявить склонных к агрессии и тревожности школьников в соцсети "ВКонтакте", другой алгоритм сможет искать небезопасный контент, сообщает вуз.
Проект реализует команда психологов, социологов, историков и программистов ТГУ под руководством доцента факультета психологии Валерия Мацуты. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ), на его реализацию до 2022 года выделено 5 миллионов рублей.
"Мы проведем ряд анонимных психологических опросников и шкал, которые продемонстрируют уровень тревожности и стресса каждого участника, и выявим связь между полученными результатами и подписками на сообщества в личном профиле социальных сетей", - приводятся в сообщении слова участника проекта Артема Фещенко.
Он пояснил, что если, например, все люди, прошедшие диагностику и показавшие высокий уровень стресса, подписаны на определенный паблик, можно предположить, что и у других подписчиков этой группы уровень стресса также высокий. Сейчас ученые разработали анкету для психодиагностического исследования пользователей социальных сетей. Также они создали онлайн-опросники доступные пока только студентам ТГУ. Ответивший узнает свой психологический портрет, эмоциональное состояние (уровень тревожности, стресса, подавленного состояния) и свои особенности использования интернета.
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Респондентам представляется интерпретация результатов и общие рекомендации, например, необходимость обращения за профессиональной консультацией. База данных содержит уже 1,5 тысячи анкет и профилей томских подростков. Всего в рамках проекта планируется опросить и проанализировать страницы "ВКонтакте" у 10 тысяч человек.
"Помимо поиска в соцсетях подростков, которым требуется помощь, ученые разрабатывают алгоритм для выявления небезопасного контента, например, группы поддержки отклоняющегося поведения (self-harm), группы ненависти (националистические, экстремистские, шутинговые) и подобные. По итогам будет создана база опасного контента и определены типы пользователей, проявляющих к нему интерес, распространители и создатели", - отмечают в вузе.
В ТГУ добавили, что команда специалистов уже разработала алгоритм для поиска во "ВКонтакте" "своих" абитуриентов для вуза. Он определяет уровень интеллекта, креативности и мотивации выпускников, а также способен понять, какая образовательная программа вуза будет интересна абитуриенту. Сейчас точность алгоритма – более 85%, отмечают в университете.
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