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Момент смертельного ДТП в Сочи попал на видео
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РИА Новости

Момент смертельного ДТП в Сочи попал на видео

09:28 13.02.2020 (обновлено: 12:02 13.02.2020)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео ДТП с участием четырех автомобилей в Сочи.
Авария произошла в тоннеле на дублере Курортного проспекта. Водитель седана Lexus не справился с управлением, пытаясь обогнать грузовик, и врезался в автомобиль МАЗ дорожной службы.
На кадрах видно, что на дороге были выставлены знаки, оповещающие о проведении работ на этом участке.
От удара Lexus отбросило на грузовик, который после этого столкнулся со служебной машиной дорожной службы.
Водитель Lexus скончался на месте.
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Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
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Владимир П.
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