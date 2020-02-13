Момент смертельного ДТП в Сочи попал на видео

Авария произошла в тоннеле на дублере Курортного проспекта. Водитель седана Lexus не справился с управлением, пытаясь обогнать грузовик, и врезался в автомобиль МАЗ дорожной службы.
На кадрах видно, что на дороге были выставлены знаки, оповещающие о проведении работ на этом участке.
От удара Lexus отбросило на грузовик, который после этого столкнулся со служебной машиной дорожной службы.
Водитель Lexus скончался на месте.
10 февраля, 09:55Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео