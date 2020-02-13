Стивен Кинг объяснил продажу прав на съемку томской школьнице

"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне", — цитирует его Пятый канал .

Контракт со знаменитым писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby, в рамках которого он всего за доллар продает права на экранизацию своих рассказов начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям (в том числе школьникам и студентам) со всего мира. Ежегодно заключается всего пять-десять соглашений. В России проводится специальный фестиваль для показа таких фильмов — Dollar Baby Russia.