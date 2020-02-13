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2020-02-13T09:25+0300
https://ria.ru/20200213/1564635392.html
Пит Буттиджич: новое лицо демократов Америки или "король на день"?
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РИА Новости

Пит Буттиджич: новое лицо демократов Америки или "король на день"?

09:25 13.02.2020
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© REUTERS / Eric ThayerКандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
© REUTERS / Eric Thayer
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Молодой американский политик Пит Буттиджич оказался в центре внимания общественности США после того, как по итогам голосования в Айове и Нью-Гэмпшире захватил лидерство в борьбе за выдвижение единым кандидатом в президенты от Демократической партии.
Бывший мэр городка в самом сердце Америки, ветеран военной разведки и войны в Афганистане, аналитик с опытом работы на президентских выборах, полиглот и открытый гей – все это Буттиджич, но, разумеется, не только это.
РИА Новости представляет портрет 38-летнего потенциального соперника Дональда Трампа на всеобщих выборах в ноябре и оценивает его шансы на то, чтобы стать новым лицом демократов США или остаться "молодым да ранним" в истории американской политики.

Наследник мальтийских традиций

Питер Пол Монтгомери Буттиджич родился городе Саут-Бенд в Индиане 19 января 1982 года. Забегая вперед, можно сказать, что в случае победы на всеобщих выборах он станет самым молодым президентом в истории США.
Его отец – несостоявшийся член ордена иезуитов, эмигрировавший в США преподаватель литературы в университете Нотр-Дам в Индиане. От родителя Питу досталась непривычная для американского уха фамилия, а также католическая вера. Мать Пита – американка из семьи местных уроженцев.
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Не без "сучка". Берни Сандерс восстановил статус-кво в Нью-ГемпширеЗаинтригован даже Трамп, а его, казалось, трудно кем-то удивить. На своих праймериз он откровенно скучает, вот и следит за драматургией во вражеском стане. Судя по его признанию, с Буттиджичем он бы замутил.
Позднее, когда Буттиджич стал мэром родного города, за ним закрепилось обращение "мэр Пит" и сейчас он активно использует его в предвыборной кампании. Использование имени, а не фамилии в американской политике довольно распространенная вещь, тем более что "Буттиджич" (с ударением на первый слог) не только сложно произнести, но и обыграть в выгодном ключе – это примерно переводится как "птицелов" или "хозяин кур".
Буттиджич изучал историю и литературу в Гарвардском университете. Уже в те годы его интересовала политика, он даже посвятил эссе деятельности тогда конгрессмена, а сейчас своего соперника по выборам сенатора Берни Сандерса. Уважение к нему Буттиджич сохранил до сегодняшнего дня. Также в послужном списке Буттиджича учеба в престижном британском колледже Пемброк при Оксфордском университете.
Он знает несколько европейских языков, а также немного дари, на котором говорят в Афганистане.

Консультант, мэр, военный

В 2002 году 20-летний Пит начал заниматься политикой, помогая штабам кандидатов-демократов на выборах различного уровня. В 2004 году там он работал в штабе Джона Керри, который баллотировался в президенты, но проиграл, а затем волонтером в штабе Барака Обамы. Одновременно Буттиджич работал в консалтинговой фирме, клиентами которой были крупные американские компании.
В 2010 году будущий кандидат в президенты присоединился к резерву военно-морских сил США. Фактически это была работа по контракту на разведку ВМС, что не мешало его основной работе мэром Саут-Бенда, которым он стал в 2011 году.
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В 2014 году Буттиджича призвали на действительную военную службу и отправили на семь месяцев в Афганистан, где он занимался в том числе борьбой с финансированием террористов (на это время ему пришлось взять отпуск в мэрии). Обо всем этом политик не слишком подробно, но часто вспоминает во время своих выступлений, когда критикует власть за "бесконечные войны". "Конечно, это было не то, что я убил бен Ладена. Не хочу переоценивать свою роль, но там было опасно", - рассказывал Буттиджич, вспоминая о заминированных дорогах, обстрелах и засадах в Афганистане.
В 2015 году Буттиджич переизбрался мэром – за него проголосовали 80% жителей города. Он активно занимался благоустройством и развитием Саут-Бенда, привлек за годы работы около 200 миллионов долларов частных инвестиций.
В 2016 году на Буттиджича обратили внимание на федеральном уровне, когда Обама упомянул его, как одного из талантливых представителей Демократической партии. Но ни в сенат, ни в конгресс молодой мэр избираться тогда не стал. В 2018 году он объявил, что не станет переизбираться в третий раз на пост мэра, а год спустя начал кампанию по выдвижению в президенты США.
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Поборник "капитализма благосостояния"

Буттиджича чаще всего характеризуют как умеренного или левоцентриста. В зависимости от того, о каких вопросах идет речь.
Сам он себя называет сторонником "демократического капитализма" или "капитализма благосостояния". Эта экономическая система сочетает в себе капитализм и сильное государство всеобщего благосостояния, сдерживающее излишества индивидуальной свободы. Похожая модель существует в некоторых странах Европы. Этот "европейский" крен роднит Буттиджича со своим кумиром молодости Сандерсом, однако тот слишком тяготеет к идеям социализма, за что подвергается мягкой критике со стороны однопартийцев и жесткой – со стороны республиканцев.
В 2019 году Буттиджич обнародовал план, который в частности предусматривает усиление роли профсоюзов, повышение минимального размера оплаты труда, введение оплачиваемого отпуска для работников по всей стране.
Как и многие демократы, он выступает за развитие "зеленой" энергетики и за полное прекращение выбросов в атмосферу в ближайшие десятилетия. Разумеется, он обещает вернуть США в состав участников Парижского соглашения по климату, из которого страна вышла при Трампе.
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Во внешней политике позиции Буттиджича близки большинству демократов. Так, он считает оправданным ввод войск в Афганистан в 2001 году, но сейчас выступает за их вывод. В то же время решение Трампа вывести войска из Сирии он раскритиковал, так как это поставило под удар американских союзников – курдов.
Политик выступает за "регулируемую законом" продажу марихуаны, как это принято в Канаде, что также роднит его с "левыми" демократами. Одновременно он предлагает либерализацию уголовной ответственности за незначительные наркопреступления. Кроме того, несмотря на католическое воспитание Буттиджич поддерживает право на аборты и призывает снять запрет на федеральное финансирование таких операций.
О другом аспекте своей жизни – нетрадиционной сексуальной ориентации – Буттиджич говорит реже, однако ничего не скрывает уже несколько лет. Он стал первым открытым гомосексуалистом, кто добивается права быть кандидатом в президенты США от Демократической партии. Сейчас Буттиджич ездит по митингам со своим супругом, и никого это, разумеется, не смущает, ведь еще в 2015 году демократы приветствовали узаконивание в США однополых браков.
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Голубым нужна поддержка цветных

Буттиджич элегантен, в меру серьезен и артистичен, у него прекрасно поставлена речь, а главное он излучает уверенность, не свойственную политикам его возраста. И это не выглядит наивной самоуверенностью. Опыт работы мэром "на земле" и службы в "горячих точках" лишь добавляют основательности его образу. Буттиджич позиционирует себя как "свежее лицо" демократов, что особенно заметно на фоне его главных соперников – 78-летнего Сандерса, 77-летнего Джо Байдена, 70-летней Элизабет Уоррен и 59-летней Эми Клобушар.
С другой стороны именно недостаток опыта работы на должностях федерального уровня или хотя бы на уровне штата некоторые считают его главным минусом в сравнении с конкурентами. Про них плохого Буттиджич не говорит, а напротив, упирает на необходимость объединения демократов для победы над Трампом. "Голосуй за голубого, и неважно, за какого", - призывает политик, имея в виду цвет Демократической партии.
У американцев был и есть запрос на перемены: на этой волне в 2008 году пришел к власти Обама, а спустя восемь лет – Трамп. Но главный вопрос – можно ли доверить реформы такому политику и получится ли у него?
Опрошенные РИА Новости эксперты сомневаются, что сторонники демократов дадут на это положительный ответ. Причин несколько: неопытность, отсутствие поддержки среди "цветного" населения и даже его ориентация. Успешные для Буттиджича выборы в небольших Айове и Нью-Гэмпшире, где преимущественно живут белые, не показательны.
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"У него мало поддержки среди афроамериканцев, и некоторые из них указали на проблемы в отношениях с этой общиной, когда он был мэром", - говорит профессор университета Нью-Гэмпшира Джеймс Фаррелл.
По его мнению, хотя по сравнению с Сандерсом Буттиджич может считаться менее радикальным, он вряд ли является "умеренным", поэтому ему труднее будет привлечь независимых и умеренных республиканских избирателей, чем ряду других кандидатов-демократов.
Вряд ли будут голосовать за него и сторонники традиционных семейных ценностей, которых немало среди умеренных демократов и независимых. "Для победы на выборах, а особенно на всеобщих выборах, этого небольшого числа голосов может не хватить", - считает эксперт.
Профессор монреальского университета Макгилла Бэрри Эйдлин на прошлой неделе спрогнозировал, что Буттиджич займет на праймериз в Нью-Гэмпшире второе место, и не ошибся. В то, что политик сможет повторить успех в других штатах, он не верит.
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"У него нет коалиции избирателей, которые проголосуют за него: нет поддержки среди афроамериканцев и даже среди молодежи нет, хотя он сам молодой. Он не предлагает актуальную для них повестку и как бы не замечает их проблем… Белых образованных избирателей для победы недостаточно", - говорит эксперт.
Именно на это обстоятельство указывал политический тяжеловес Байден: без поддержки "цветных", а их в стране более 40%, стать кандидатом в президенты США от Демократической партии невозможно. Пока у "мэра Пита" лишь 23 делегата из почти 2 тысяч, необходимых для того, чтобы выиграть номинацию и бросить вызов Трампу.
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Пит БуттиджичБерни СандерсДжон КерриБарак ОбамаДжозеф БайденСШАВ мире
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