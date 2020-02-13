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Аэропорт Усинска возобновил работу после жесткой посадки самолета
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РИА Новости

Аэропорт Усинска возобновил работу после жесткой посадки самолета

09:21 13.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Аэропорт Усинска в республике Коми, где совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании "ЮТэйр", в четверг возобновил работу в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель справочной службы аэропорта.
Аэропорт был закрыт на два дня в связи с проверкой специальной комиссии и планировал возобновить работу с 11 февраля.
"Аэропорт открыт, работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
9 февраля, 23:29
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
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Жесткая посадка самолета в УсинскеBoeing 737ЮТэйрМоскваУсинскПроисшествия
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