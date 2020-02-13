Во Вьетнаме изолировали поселок, в котором 7 человек заражены вирусом

БАНГКОК, 13 фев – РИА Новости. Власти провинции Винь Фук на севере Вьетнама полностью изолировали поселок Сон Лой, среди населения которого семь человек заражены новым коронавирусом, сообщает в четверг новостной интернет-портал VNexpress.
Жесткая мера была принята после того, как в поселке зафиксировали седьмой случай заражения коронавирусом. Новым пациентом стала трехмесячная девочка, сообщает портал.
Одновременно с объявлением о полной изоляции власти провинции оборудовали вокруг поселка три дополнительных контрольно-пропускных пункта, доведя общее количество КПП до 8. Ранее поселок был под наблюдением, и вокруг него были пять КПП, говорится в сообщении.
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В поселок, в котором проживают более 10 тысяч человек, власти бесперебойно поставляют продукты питания и лекарства. Также всем жителям раздали медицинские маски, сообщает портал со ссылкой на администрацию поселка.
Полная изоляция населенного пункта продлится 14 дней, говорится в сообщении.
В провинции Винь Фук наибольшее в стране количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, но делается все возможное для предотвращения распространения заболевания за пределы ее территории. Пока нет ни одного случая заражения в сопредельных с Винь Фук провинциях Вьетнама, говорится в сообщении.