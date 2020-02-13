Посол в Токио рассказал об озабоченностях альянсом США и Японии

"Круг наших озабоченностей гораздо шире, чем Aegis Ashore. Речь идет о том, что существует японо-американский военно-политический альянс. Мы не рассматриваем Японию как угрозу, но если говорить об этом альянсе, который предполагает, в том числе, наличие американских войск на территории Японии, мы не можем не обращать внимания на то, что нынешняя политика Соединенных Штатов в отношении России носит, мягко говоря, не дружественный, а по сути враждебный характер", - пояснил дипломат.