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Посол в Токио рассказал об озабоченностях альянсом США и Японии
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РИА Новости

Посол в Токио рассказал об озабоченностях альянсом США и Японии

09:14 13.02.2020 (обновлено: 10:07 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Военный альянс Вашингтона и Токио беспокоит Москву далеко не только размещением в Японии системы противоракетной обороны Aegis, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Михаил Галузин.
"Круг наших озабоченностей гораздо шире, чем Aegis Ashore. Речь идет о том, что существует японо-американский военно-политический альянс. Мы не рассматриваем Японию как угрозу, но если говорить об этом альянсе, который предполагает, в том числе, наличие американских войск на территории Японии, мы не можем не обращать внимания на то, что нынешняя политика Соединенных Штатов в отношении России носит, мягко говоря, не дружественный, а по сути враждебный характер", - пояснил дипломат.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
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Россия учтет размещение вооружений США в Японии, заявил Лавров
По его словам, "это мы тоже не можем не учитывать".
"Поэтому американские войска - это вызов нашей безопасности, в какой бы стране они ни находились", - добавил Галузин.
В 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года.
Читайте полный текст интервью >>
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Генконсул рассказал о перспективах сотрудничества России с Японией
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Михаил ГалузинЯпонияРоссияСШАВ мире
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