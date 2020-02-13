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Россия заинтересована в мирном договоре с Японией, заявил посол
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РИА Новости

Россия заинтересована в мирном договоре с Японией, заявил посол

09:10 13.02.2020 (обновлено: 10:07 13.02.2020)
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© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Никакого тупика в переговорах России и Японии по мирному договору нет, Москва заинтересована в решении проблемы, поэтому и ведет переговоры, несмотря на "достаточные разногласия", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Михаил Галузин.
По его словам, мнение о том, что стороны не заинтересованы в решении проблемы мирного договора, неверно.
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"Нет, это не так. Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры", - подчеркнул Галузин.
Дипломат считает, что у Москвы и Токио "разные оценки по поводу итогов Второй мировой войны, разные взгляды по территориальному урегулированию".
"Мы считаем суверенитет России над южными Курильскими островами законным и неоспоримым, у Японии другая позиция. Но, так или иначе, позиции достаточно разные, и для их сближения требуются кропотливые переговоры и создание благоприятной атмосферы сотрудничества, доверия и дружбы, добрососедства, в которой легче решать любые чувствительные вопросы", - сказал посол.
Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
26 декабря 2019, 15:56Сказано в эфире
Мнение: мирный договор с Японией не подписан "благодаря" стараниям СШАСМИ сообщили, что США давили на Японию в переговорах с СССР о восстановлении дипотношений и территориальном вопросе. В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что давление продолжается и по сей день.
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Михаил ГалузинЯпонияРоссияВ мире
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