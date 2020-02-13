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2020-02-13T09:05+0300
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Эксперт рассказал о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
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РИА Новости

Эксперт рассказал о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

09:05 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Включение в список подтвержденных клинически диагностированных случаев заражения коронавирусом, не дожидаясь лабораторных подтверждений, является верным шагом для предотвращения дальнейшего распространения заболевания, считает ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.
Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил в четверг утром, что число зараженных коронавирусом в провинции превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310. Только за одни сутки там выявили 14 840 новых случаев заражения. Эти цифры сразу же вызвали панику в обществе, так как рост числа выявленных за среду случаев почти в 9 раз превысил данные за вторник.
Тем не менее, в комитете пояснили, что в число подтвержденных случаев теперь входят и те, кому диагноз поставили с применением нового метода, в соответствии с которым провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза.
Эксперт пояснил, что новый метод так называемой клинической диагностики подразумевает, что человека вносят в список подтвержденных случаев, если у него есть соответствующие клинические симптомы, например, температура, кашель, одышка и затрудненное дыхание, даже если лаборатория пока диагноз не подтвердила и тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса также не дало положительного результата.
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По его словам, такие больные, у которых лабораторное выявление коронавируса происходит довольно медленно, действительно есть, их нельзя исключать, потому как пока их диагноз подтверждается, они могут способствовать распространению заболевания в обществе.
"Поэтому, если их включить в число новых случаев заболевания, в их отношении уже можно предпринять необходимые меры по изоляции, положить их в больницу на лечение, это полезно и для общества, и для самих пациентов", - пояснил Цзэн Гуан в интервью газете "Хуаньцю шибао".
Он подчеркнул, что "включение тех, кому поставлен клинический диагноз, в общий список подтвержденных случаев заражения – правильный шаг, который поможет устранить одну из брешей (в мерах по предотвращению – ред.) распространения заболевания".
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Распространение нового коронавирусаХубэйЗдоровье - ОбществоКитай
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