Эксперт рассказал о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе

Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй

Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Включение в список подтвержденных клинически диагностированных случаев заражения Включение в список подтвержденных клинически диагностированных случаев заражения коронавирусом , не дожидаясь лабораторных подтверждений, является верным шагом для предотвращения дальнейшего распространения заболевания, считает ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

Комитет по здравоохранению провинции Хубэй сообщил в четверг утром, что число зараженных коронавирусом в провинции превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310. Только за одни сутки там выявили 14 840 новых случаев заражения. Эти цифры сразу же вызвали панику в обществе, так как рост числа выявленных за среду случаев почти в 9 раз превысил данные за вторник.

Тем не менее, в комитете пояснили, что в число подтвержденных случаев теперь входят и те, кому диагноз поставили с применением нового метода, в соответствии с которым провинция Хубэй недавно провела проверку ранее предполагаемых случаев заболевания и внесла изменения в результаты диагноза.

Эксперт пояснил, что новый метод так называемой клинической диагностики подразумевает, что человека вносят в список подтвержденных случаев, если у него есть соответствующие клинические симптомы, например, температура, кашель, одышка и затрудненное дыхание, даже если лаборатория пока диагноз не подтвердила и тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса также не дало положительного результата.

По его словам, такие больные, у которых лабораторное выявление коронавируса происходит довольно медленно, действительно есть, их нельзя исключать, потому как пока их диагноз подтверждается, они могут способствовать распространению заболевания в обществе.

"Поэтому, если их включить в число новых случаев заболевания, в их отношении уже можно предпринять необходимые меры по изоляции, положить их в больницу на лечение, это полезно и для общества, и для самих пациентов", - пояснил Цзэн Гуан в интервью газете "Хуаньцю шибао"

Он подчеркнул, что "включение тех, кому поставлен клинический диагноз, в общий список подтвержденных случаев заражения – правильный шаг, который поможет устранить одну из брешей (в мерах по предотвращению – ред.) распространения заболевания".