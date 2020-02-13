В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД

Так, отмечается, что по просьбам пассажиров на МЦД-1 остановочный пункт "Инновационный центр" получит название "Сколково", на МЦД-2 "Ленинградская" официально будет переименована в "Стрешнево", "Ржевская" – в "Рижскую". На проектируемом МЦД-3 станция "НАТИ" будет переименована в "Лихоборы".

В пресс-службе напомнили, что сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций будет увеличено до 27.