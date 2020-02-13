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В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД
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РИА Новости

В Москве по просьбам пассажиров переименуют некоторые станции МЦД

08:52 13.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота Московских центральных диаметров
Работа Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Работа Московских центральных диаметров
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. На Московской и Октябрьской железных дорогах на направлениях МЦД-1 и МЦД-2 переименуют 14 остановочных пунктов по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Совместно с коллегами из ОАО "РЖД" и правительства Московской области мы постоянно собираем и анализируем мнения пассажиров, чтобы сделать новый вид транспорта удобнее. В том числе, пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД. Совместно с коллегами мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров",- говорится в сообщении.
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Так, отмечается, что по просьбам пассажиров на МЦД-1 остановочный пункт "Инновационный центр" получит название "Сколково", на МЦД-2 "Ленинградская" официально будет переименована в "Стрешнево", "Ржевская" – в "Рижскую". На проектируемом МЦД-3 станция "НАТИ" будет переименована в "Лихоборы".
В пресс-службе напомнили, что сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем с открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадочных станций будет увеличено до 27.
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РЖДМосковская область (Подмосковье)Общество
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