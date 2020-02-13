В Приморье задержали украинца, угрожавшего вооруженным нападением

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Гражданина Гражданина Украины , который рассказал знакомым о том, что якобы готовит на территории Приморья вооруженное нападение, задержали российские силовики, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, накануне в городе Большой Камень силовики задержали мигранта, приехавшего в Приморье из Украины.

"Задержанный рассказал своим знакомым о том, что планирует вооруженное нападение, для чего собирается купить оружие", - сообщил источник.

Он добавил, что всё сказанное на деле оказалось не более чем разговорами.

"Выяснилось, что такие разговоры задержанный действительно вел, но никаких конкретных действий не предпринимал, это были только словесные угрозы, без реальных действий", - уточнил собеседник агентства.