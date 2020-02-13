В Приморье задержали украинца, угрожавшего вооруженным нападением

По его словам, накануне в городе Большой Камень силовики задержали мигранта, приехавшего в Приморье из Украины.
"Задержанный рассказал своим знакомым о том, что планирует вооруженное нападение, для чего собирается купить оружие", - сообщил источник.
Он добавил, что всё сказанное на деле оказалось не более чем разговорами.
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"Выяснилось, что такие разговоры задержанный действительно вел, но никаких конкретных действий не предпринимал, это были только словесные угрозы, без реальных действий", - уточнил собеседник агентства.
В настоящий момент гражданин Украины привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, заключил источник.