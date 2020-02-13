В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после четырех дней тишины

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 12 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Донецкий. По данным ведомства, в результате повреждения линии электропередачи без электроснабжения остались 8 жилых домов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.