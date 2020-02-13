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2020-02-13T08:43+0300
https://ria.ru/20200213/1564634404.html
В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после четырех дней тишины
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после четырех дней тишины

08:43 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители Чернухино и ополченцы ЛНР
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после четырех дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 февраля украинские силовики не нарушали режим тишины.
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"За 12 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Донецкий. По данным ведомства, в результате повреждения линии электропередачи без электроснабжения остались 8 жилых домов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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