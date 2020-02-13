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Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек
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РИА Новости

Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек

08:41 13.02.2020 (обновлено: 10:34 13.02.2020)
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© Фото : ФКУ Упрдор Северо-Запад ДТП в Псковской области
ДТП в Псковской области
© Фото : ФКУ Упрдор Северо-Запад
ДТП в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в Псковской области, в момент аварии двигался по встречной полосе, рассказала РИА Новости глава района Светлана Василькова.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района.
Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело. "Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада", — рассказала Василькова.
Глава Пустошкинского района уточнила, что пострадавших первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках. По ее информации, у обоих — черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.
По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сейчас на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение.
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиПсковская областьПроисшествия
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