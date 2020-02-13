Названа причина ДТП под Псковом, где погибли восемь человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в . Микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом в Псковской области , в момент аварии двигался по встречной полосе, рассказала РИА Новости глава района Светлана Василькова.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района.

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Еще двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. "Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада", — рассказала Василькова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Глава Пустошкинского района уточнила, что пострадавших первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках. По ее информации, у обоих — черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.

По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса.