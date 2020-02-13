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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

08:40 13.02.2020 (обновлено: 11:11 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг людям, отказавшимся от бумажных квитанций. Об этом сообщает RT.
Сейчас россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, причем от бумажного носителя отказаться нельзя.
Свое предложение Чернышов изложил в письме, направленном министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты", — пишет депутат.
При этом, добавил Чернышов, бумажные квитанции должны сохраниться для тех, кто предпочитает получать их в таком виде.
Кроме того, по мнению депутата, компании могли бы выплачивать населению определенный процент от рекламы, которую размещают на квитанциях.
В конце января газета "Известия" писала, что российским банкам могут запретить брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Фракция КПРФ уже зарегистрировала в Госдуме соответствующий законопроект, внести свой документ планируют и депутаты от "Единой России".
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Борис Чернышов (депутат)Госдума РФВладимир ЯкушевОбщество
Популярные комментарии
А в Госдуме не хотят бороться с необоснованными повышениями услуг ЖКХ? А то только поболтать лозунгами умеют.
13 февраля, 09:30
Сергей Новиков
5801001
Лучше ввести уголовную ответственность для неплательщиков! Знаю я такие скидки за счет повышения тарифов тем, кто платит за себя и за того парня.
13 февраля, 10:12
aalekseevan
1612006
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