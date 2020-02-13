В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг людям, отказавшимся от бумажных квитанций. Об этом сообщает RT.

Сейчас россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, причем от бумажного носителя отказаться нельзя.

Свое предложение Чернышов изложил в письме, направленном министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву

"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты", — пишет депутат.

При этом, добавил Чернышов, бумажные квитанции должны сохраниться для тех, кто предпочитает получать их в таком виде.

Кроме того, по мнению депутата, компании могли бы выплачивать населению определенный процент от рекламы, которую размещают на квитанциях.