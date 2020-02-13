В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

Сейчас россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, причем от бумажного носителя отказаться нельзя.
Свое предложение Чернышов изложил в письме, направленном министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
"Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты", — пишет депутат.
При этом, добавил Чернышов, бумажные квитанции должны сохраниться для тех, кто предпочитает получать их в таком виде.
Кроме того, по мнению депутата, компании могли бы выплачивать населению определенный процент от рекламы, которую размещают на квитанциях.
В конце января газета "Известия" писала, что российским банкам могут запретить брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Фракция КПРФ уже зарегистрировала в Госдуме соответствующий законопроект, внести свой документ планируют и депутаты от "Единой России".