В Венесуэле задержали дядю оппозиционера Гуаидо со взрывчаткой

МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Власти Венесуэлы задержали родственника одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо по прилёту в страну при попытке провоза взрывчатых веществ рейсом авиакомпании TAP Portugal, сообщил в эфире своей телепрограммы на канале VTV глава Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

"При себе у него были обнаружены тактические фонари, в которых в отсеках для батарей находилось взрывчатое вещество. Предположительно, синтетическая взрывчатка С-4", - заявил Кабельо, предоставив фотографии фонарей.

Глава нацсобрания добавил, что гражданин Хуан Хосе Маркес привёз этот груз на борту самолёта авиакомпании TAP Portugal, где не был зарегистрирован в качестве пассажира и летел в бронежилете.

Политик добавил, что в личных вещах задержанного помимо взрывчатки была обнаружена карта памяти с документом секретного содержания на английском языке, а в телефоне - номер некоего Чарльза, обозначенного как "агент Секретной службы, Округ Колумбия".

Ранее пресс-служба Хуана Гуаидо сообщила о "насильственном исчезновении" Маркеса, прилетевшего в Венесуэлу на одном рейсе со своим племянником Хуаном Гуаидо.