В Венесуэле задержали дядю оппозиционера Гуаидо со взрывчаткой

МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Власти Венесуэлы задержали родственника одного из лидеров оппозиции Хуана Гуаидо по прилёту в страну при попытке провоза взрывчатых веществ рейсом авиакомпании TAP Portugal, сообщил в эфире своей телепрограммы на канале VTV глава Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
"При себе у него были обнаружены тактические фонари, в которых в отсеках для батарей находилось взрывчатое вещество. Предположительно, синтетическая взрывчатка С-4", - заявил Кабельо, предоставив фотографии фонарей.
Глава нацсобрания добавил, что гражданин Хуан Хосе Маркес привёз этот груз на борту самолёта авиакомпании TAP Portugal, где не был зарегистрирован в качестве пассажира и летел в бронежилете.
Политик добавил, что в личных вещах задержанного помимо взрывчатки была обнаружена карта памяти с документом секретного содержания на английском языке, а в телефоне - номер некоего Чарльза, обозначенного как "агент Секретной службы, Округ Колумбия".
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Ранее пресс-служба Хуана Гуаидо сообщила о "насильственном исчезновении" Маркеса, прилетевшего в Венесуэлу на одном рейсе со своим племянником Хуаном Гуаидо.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.