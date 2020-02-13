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Коронавирус может помешать поставкам IT-систем, считают эксперты
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РИА Новости

Коронавирус может помешать поставкам IT-систем, считают эксперты

08:30 13.02.2020 (обновлено: 08:31 13.02.2020)
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© REUTERS / Aly SongМедики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
© REUTERS / Aly Song
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в Китае пока не оказало значительного влияния на IT-индустрию, однако продление выходных дней в КНР и бурное распространение вируса весной может привести к застою на производстве и вызвать сбои в поставках IT-оборудования в Россию и другие страны, сообщили опрошенные РИА Новости крупнейшие производители электроники.
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Американская компания-производитель коммуникационных чипов и микросхем Qualcomm ранее сообщила, что не может точно спрогнозировать, как вирус повлияет на интерес к смартфонам и цепочку поставок. Она попыталась заверить инвесторов и аналитиков, что сможет преодолеть трудности с помощью рынков США, Кореи и Японии. Однако инвесторы не разделили эту точку зрения, в результате чего стоимость акций компании упала почти на 4%. Такая реакция объясняется и тем, что компания сделала упор на 5G, который, на сегодняшний день, активнее всего стартовал именно в Китае, - где есть возможность выпускать более дешевые смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения.
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По словам замдиректора по продуктам "МойОфис" Петра Щеглова, сильных изменений в цепочке поставок IT-продукции из-за распространения коронавируса в Китае российский рынок не почувствует.
"Большинство электроники из Китая в Россию поставляется морем, так что в ближайшие пару месяцев к нам будут поступать товары, преимущественно выпущенные и отгруженные до китайского нового года", - отметил он.
Генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов также не ожидает большого влияния на рынок РФ. "Это не критично, просто немного сдвинутся производственные планы. Видно, что динамика распространения вируса сильно затормозилась, власти Китая действительно многое делают для его предотвращения. Так что сдвиги по планам на пару недель сильного ущерба не нанесут", - полагает он.
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Технический директор компании "Системы компьютерного зрения" (входит в группу "Ланит") Михаил Смирнов, в свою очередь, пояснил, что ситуация с коронавирусом может сказаться на массовом производстве электроники на поточных линиях, которые чувствительны к регулярности поставок.
"Но таких производств в России мало. Более мелкие производители устройств типа камер, сигнализаций, скорее всего, смогут продержаться за счёт складов - своих и перевалочных. Возможно, волна проблем для них придёт позднее с исчерпанием этих складов, так как заводы сперва будут насыщать крупных потребителей", - указал он.
Руководитель направления системной интеграции ГК "Корус Консалтинг" Владислав Бахаудинов напомнил, что производящие в Китае компании приостановили свою работу на несколько недель и планируют после окончания карантина восполнить накопленные за последние пару месяцев заказы и ликвидировать дефицит.
"Поэтому не исключено, что в первых поставках будет незначительное количество брака, которое коснется, скорее всего, качества упаковки и, возможно, появятся дефекты при сборке корпусов, качество "начинки" (чипы, микросхемы и пр.) при этом не пострадает", - указал он.
"В сложившейся ситуации нам приходится учитывать эти "каникулы" и закладывать временной запас при планировании новых заказов. В текущих же проектах пересматриваем условия договора и вносим коррективы. Кроме того, будут выделены дополнительные ресурсы для проверки качества поставок после восстановления производства партнёров", - рассказал он.
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Проблема мирового масштаба

Щеглов из "МойОфис" отметил, что ситуация может измениться в худшую сторону и затронуть ряд стран уже со второго квартала, если к тому времени сборочные производства в Шеньджене и других центрах в материковом Китае будут закрыты из-за вспышки коронавируса. "Именно из-за этого может возникнуть дефицит товаров", - предупредил он.
Эксперт пояснил, что производство сложных чипов (ЦПУ, видео, мобильные SoC) размещено преимущественно за пределами материкового Китая: на Тайване находятся фабрики TSMC, а фабрики Intel - в Израиле, Ирландии, США. При этом сборка самих ПК и смартфонов осуществляется контрактными производителями в особых экономических зонах Китая.
"Быстро заместить сборку смартфонов и компьютеров в других странах не получится - требуется разворачивать производство (штамповка пластиковых и металлических деталей), роботизированную и ручную сборку (пайку микросхем, сборку деталей, установку в корпуса), тестирование, организовывать упаковку и выстраивать логистику. Так что в случае остановки производства на таких заводах как Foxconn, ECS, Quanta и других, мы ожидаем, что по всему миру, а не только в РФ, начнут срываться коммерческие и государственные контракты, программы информатизации и т.д.", - указал он.
Генеральный директор компании "Аэродиск" Вячеслав Володкович так же осторожно настроен. По его словам, многие российские и международные IT-компании напрямую связаны с китайской электроникой – около 80% электронных компонентов в мире производится в Китае.
"При этом сотрудники китайских производств сейчас либо не работают, либо работают удалённо. На одной из крупных фабрик такой режим продлится как минимум неделю. Поэтому очевидно, что китайские предприятия не могут в полной мере выполнять обязательства по отгрузке. Вследствие этого возникнут проблемы с поставками электронных компонентов, которые являются частью многих конечных IT-решений. В частности, ситуация затронет поставки серверов, компьютерных комплектующих: материнских плат, процессоров, жёстких дисков", - предупредил он.
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