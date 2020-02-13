Движение ряда автобусов из Хабаровска ограничили из-за гололеда

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ХАБАРОВСК , 13 фев - РИА Новости. Движение рейсовых междугородних автобусов ограничено по трассам Движение рейсовых междугородних автобусов ограничено по трассам Хабаровск -Комсомольск и Хабаровск-Находка ( Приморский край ) из-за гололеда, сообщает правительство Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что со вторника в Хабаровском крае отмечается резкое потепление, на юге региона температура воздуха поднялась до 2 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше обычных для этого времени дневных температур. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля. Из-за этого на дорогах образовался гололед.

"В Хабаровском крае ограничено движение пассажирских автобусов по двум федеральным трассам: А-376 "г. Хабаровск – п. Лидога – п. Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также А-375 "Хабаровск-Находка" на участке с 5 по 34 километр. Запрет введен из-за гололеда, который сделал проезд по этим дорогам небезопасным. Ограничение будет действовать, ориентировочно, до вечера 13 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия запрета отменены 6 автобусных рейсов по Комсомольской трассе. На них должны были выехать 103 пассажира. Людей проинформировали об опасности.

Сообщается, что со вторника скользкие участки на федеральных и краевых трассах отсыпают песчано-гравийной смесью. На дорогах работает почти 100 единиц техники.