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2020-02-13T08:25+0300
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Движение ряда автобусов из Хабаровска ограничили из-за гололеда
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РИА Новости

Движение ряда автобусов из Хабаровска ограничили из-за гололеда

08:25 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАвтотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
Автотранспорт на Ленинском проспекте во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 13 фев - РИА Новости. Движение рейсовых междугородних автобусов ограничено по трассам Хабаровск-Комсомольск и Хабаровск-Находка (Приморский край) из-за гололеда, сообщает правительство Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что со вторника в Хабаровском крае отмечается резкое потепление, на юге региона температура воздуха поднялась до 2 градусов тепла, что на 10-12 градусов выше обычных для этого времени дневных температур. Ночью столбик термометра опускается ниже нуля. Из-за этого на дорогах образовался гололед.
"В Хабаровском крае ограничено движение пассажирских автобусов по двум федеральным трассам: А-376 "г. Хабаровск – п. Лидога – п. Ванино" с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также А-375 "Хабаровск-Находка" на участке с 5 по 34 километр. Запрет введен из-за гололеда, который сделал проезд по этим дорогам небезопасным. Ограничение будет действовать, ориентировочно, до вечера 13 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала действия запрета отменены 6 автобусных рейсов по Комсомольской трассе. На них должны были выехать 103 пассажира. Людей проинформировали об опасности.
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Сообщается, что со вторника скользкие участки на федеральных и краевых трассах отсыпают песчано-гравийной смесью. На дорогах работает почти 100 единиц техники.
Как сообщает правительство, в ближайшие дни в южных и центральных районах края пройдет небольшой снег. Он будет активно таять, так как дневная температура поднимется до 2 градусов тепла, на дорогах вновь возникнет гололед. Жителей края просят быть предельно внимательными в это время, по возможности отложить длительные поездки и соблюдать скоростной режим.
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ХабаровскХабаровский крайПриморский крайОбщество
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