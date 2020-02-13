Большинство россиян отметят День всех влюбленных дома

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россияне в основном планируют праздновать Россияне в основном планируют праздновать День всех влюблённых дома, потратив на создание романтической атмосферы и подарки в среднем до 2 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе онлайн-ритейлера Ozon

"В 2020 году россияне будут праздновать День всех влюблённых, создавая романтическую обстановку дома: с 6 по 11 февраля продажи праздничной атрибутики, продуктов питания, товаров для взрослых и средств для ванн выросли на 87% (к аналогичному периоду прошлого года – ред.). Судя по заказам интернет-покупателей, 14 февраля уже стал семейным праздником в России и пары воспользуются им, чтобы провести время наедине", - рассказали аналитики Ozon.

С ними согласны и в "Яндекс.Маркете" , спрос на товары для создания романтической обстановки накануне праздника вырос на площадке почти на треть. В ходе исследования сравнивались переходы пользователей в интернет-магазины 4–10 февраля и 7–13 января.

В этом году мужчины взяли на себя больше забот по подготовке к празднику: число пользователей мужского пола, покупавших воздушные шары в форме сердец, свечи и ароматические средства для ванн, выросло на 26%, отметили в Ozon. Как рассказали РИА Новости в интернет-магазине Wildberries, за последние две недели продажи шариков-сердец и букв-надписей I love you выросли почти в два раза по сравнению с первыми двумя неделями января. Помимо шаров, пользователи "Яндекс.Маркета" с 4 по 10 февраля в 1,5 раза чаще интересовались массажными столами.

Лучшие друзья девушек

В среднем на День всех влюбленных россияне потратят от 1200 до 1700 рублей, оценил Ozon. Помимо романтической атрибутики, эти траты пойдут на ювелирные украшения. Только в период с 6 по 11 февраля продажи "ювелирки" на Ozon выросли почти в 4 раза относительно среднего значения в 2020 году. Wildberries тоже называет ювелирные украшения в числе самых популярных подарков к празднику. В частности, компания фиксирует удвоение спроса на ювелирные часы-кулоны в форме сердца. Также, по данным аналитиков, почти в два раза росли продажи ювелирных цепочек и запонок для мужчин.

В "Яндекс.Маркете" лидером по росту спроса накануне 14 февраля стали подарочные наборы из чая, кофе и сладостей - ими стали интересоваться в четыре раза чаще обычного. Средняя стоимость предложений составила 1580 рублей. "Спрос на шоколадные яйца и фигурный шоколад вырос на 54%, на шоколадные плитки - на 35%, на конфеты в коробках - на 32%. Также растёт спрос на букеты (на 50%) и цветы в горшках (30%)", - отметили в пресс-службе.

Нетленные мишки

В 2020 году продажи бестселлера прошлого года - мишек из роз - по данным Ozon, снизились на 13%, а букетов из мягких игрушек - на 10%. Однако продолжают расти продажи давно зарекомендовавших себя плюшевых игрушек. Как рассказали в Wildberries, спрос на мишек и зайчиков из плюша увеличился в 1,8 раза. Не теряют актуальности и мишки в других ипостасях - например, на принтах футболок: продажи таких вещей выросли в 1,7 раза, добавили в компании.

Перед Днём святого Валентина также рос спрос на эротическое белье, рассказали в Ozon. Его продажи на площадке выросли почти в три раза. Кроме того, продажи эротических игр увеличились в 2,4 раза, самыми популярными из них стали "Камасутра" в формате шоколадного набора и игральных кубиков.