Трех китайских чиновников уволили на фоне ситуации с коронавирусом

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса в Хубэе

Несколько дней назад власти провинции уволили двух других высокопоставленных чиновников - секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Хубэй Чжана Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.