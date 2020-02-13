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Трех китайских чиновников уволили на фоне ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Трех китайских чиновников уволили на фоне ситуации с коронавирусом

08:06 13.02.2020 (обновлено: 08:13 13.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь горкома компартии Уханя Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин на фоне ситуации с коронавирусом лишились своих должностей, передает агентство Синьхуа.
Их места займут Ван Чжунлинь, Ин Юн и Ся Баолун соответственно. Ин Юн ранее занимал должность мэра Шанхая.
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
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Несколько дней назад власти провинции уволили двух других высокопоставленных чиновников - секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Хубэй Чжана Цзиня и председателя комитета Лю Инцзы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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