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В Москве в четверг ожидаются облачная погода и снег
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РИА Новости

В Москве в четверг ожидаются облачная погода и снег

08:01 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха будет до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Днём в центре мегаполиса около нуля, минус один - плюс один, по области от трёх градусов мороза до двух градусов тепла", - сказал Леус.
Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что все ещё ниже нормы.
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Михаил ЛеусМоскваОбщество
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