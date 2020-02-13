В Москве в четверг ожидаются облачная погода и снег

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и гололедица ожидают москвичей в четверг, температура воздуха будет до плюс одного градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода будет облачная, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица. Днём в центре мегаполиса около нуля, минус один - плюс один, по области от трёх градусов мороза до двух градусов тепла", - сказал Леус.
Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что все ещё ниже нормы.