Минобороны Китая выразило протест США из-за обвинений в киберхищениях

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Оборонное ведомство Китая в четверг выразило протест американской стороне в связи с предъявлением обвинений в киберхищениях четырем гражданам страны, которых считают военнослужащими НОАК, говорится в заявлении минобороны КНР.
"Подобные действия американкой стороны не имеют никакой фактической основы, это в полной мере акт гегемонизма и судебная травля, Китай в этой связи выражает решительный протест и осуждение", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Указано, что "Китай является непоколебимым защитником международной кибербезопасности, правительство Китая всегда решительно выступает против всех форм киберпреступлений и противостоит им в соответствии с законом, а китайская армия никогда не участвовала в киберхищениях конфиденциальной информации".
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В заявлении подчеркивается, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения, шпионаж и слежку.
Указано, что США все еще не дали объяснений международному сообществу по инцидентам с WikiLeaks и делом Эдварда Сноудена.
"США активно прибегают к двойным стандартам в вопросах кибербезопасности, их действия лицемерны. Мы требуем, чтобы США немедленно исправили свои ошибки, сняли выдвинутые обвинения, чтобы не наносить дальнейшего ущерба отношениям двух стран и их вооруженных сил", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр выдвинул обвинения против четырех китайских хакеров, которых в Вашингтоне считают военнослужащими НОАК, в связи со взломом компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных. Как сообщил генпрокурор, преступление было совершено в 2017 году и является одной из крупнейших утечек данных в истории. В минюсте США, сообщили, что обвинительное заключение по девяти пунктам было вынесено большим федеральным жюри в Атланте на прошлой неделе.
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