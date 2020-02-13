Минобороны Китая выразило протест США из-за обвинений в киберхищениях

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Оборонное ведомство Оборонное ведомство Китая в четверг выразило протест американской стороне в связи с предъявлением обвинений в киберхищениях четырем гражданам страны, которых считают военнослужащими НОАК, говорится в заявлении минобороны КНР.

"Подобные действия американкой стороны не имеют никакой фактической основы, это в полной мере акт гегемонизма и судебная травля, Китай в этой связи выражает решительный протест и осуждение", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Указано, что "Китай является непоколебимым защитником международной кибербезопасности, правительство Китая всегда решительно выступает против всех форм киберпреступлений и противостоит им в соответствии с законом, а китайская армия никогда не участвовала в киберхищениях конфиденциальной информации".

В заявлении подчеркивается, что на протяжении долгого времени правительство США и соответствующие органы в нарушение международного права и основных норм международных отношений осуществляли в отношении иностранных правительств, предприятий и отдельных лиц крупномасштабные, организованные и неизбирательные киберхищения, шпионаж и слежку.

Указано, что США все еще не дали объяснений международному сообществу по инцидентам с WikiLeaks и делом Эдварда Сноудена.

"США активно прибегают к двойным стандартам в вопросах кибербезопасности, их действия лицемерны. Мы требуем, чтобы США немедленно исправили свои ошибки, сняли выдвинутые обвинения, чтобы не наносить дальнейшего ущерба отношениям двух стран и их вооруженных сил", - подчеркнули в ведомстве.