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Туризм
2020-02-13T07:24+0300
https://ria.ru/20200213/1564633402.html
В Приморье рассказали о снижении турпотока из-за коронавируса в Китае
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РИА Новости

В Приморье рассказали о снижении турпотока из-за коронавируса в Китае

07:24 13.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Туркомпании Приморья на фоне коронавируса в КНР теряют треть возможного въездного турпотока, сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

"Нужно быть окончательно оторванным от реальности, чтобы сказать, что ситуация с коронавирусом на бизнес Приморья не влияет. Безусловно, влияет. И отмена прямого сообщения с Китаем в том числе. Все ощущают, в том числе, нехватку (туристического) потока из Китая. Если еще три года назад мы были бы в ужасе, потому что делали акцент на турпотоки из КНР, то сейчас ситуация изменилась. Потоки из Южной Кореи и Китая практически сравнялись", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток".

По его словам, турпоток из Южной Кореи остается, но меньше, чем мог бы быть, потому что ситуация с коронавирусом так или иначе на нем сказывается.
"Все равно для наших туркомпаний это треть от возможного потока - Китай. Но треть - это важно. Автомобильные компании, которые работали на этом направлении, многие новые экскурсионные автобусы стоят и на работу не выходят. Автотранспортные предприятия рекомендовали сотрудникам взять сейчас отпуск, понимая, что сейчас поток схлынет", - отметил Шестаков.
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Он добавил, что январь-февраль для въездной туротрасли в регионе - период низкий по загруженности. Ситуация была бы хуже, если бы границу закрыли в августе - в высокий сезон.
"Но мы понимаем, что туристы из КНР к нам не едут, общепит, розница, транспортные предприятия, туроператоры, гостиницы испытывают нехватку в этом... Будем надеяться, что в конце марта - это мое личное ощущение - мы уже забудем эту ситуацию. Хотелось бы, чтобы ситуация с коронавирусом ушла в прошлое, и мы выстроились бы системно по работе", - отметил Шестаков.
Он пояснил, что сейчас в туризме будет делаться акцент на японский и южнокорейский рынок, где, в том числе, будут продвигать туры выходного дня в Приморье.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайПриморский край
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