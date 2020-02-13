В Приморье рассказали о снижении турпотока из-за коронавируса в Китае

"Нужно быть окончательно оторванным от реальности, чтобы сказать, что ситуация с коронавирусом на бизнес Приморья не влияет. Безусловно, влияет. И отмена прямого сообщения с Китаем в том числе. Все ощущают, в том числе, нехватку (туристического) потока из Китая. Если еще три года назад мы были бы в ужасе, потому что делали акцент на турпотоки из КНР, то сейчас ситуация изменилась. Потоки из Южной Кореи и Китая практически сравнялись", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток".