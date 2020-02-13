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Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар после штрафа за вождение
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РИА Новости

Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар после штрафа за вождение

07:00 13.02.2020 (обновлено: 07:31 13.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Житель Биробиджана, неоднократно плативший штрафы за превышение скорости, после очередного штрафа расстрелял из ружья прибор автоматической фотовидеофиксации на дороге, подозреваемый задержан полицией, сообщает УМВД по Еврейской автономной области.
О повреждении стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации на автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане в полицию сообщил представитель организации "Безопасные дороги". Стражи порядка установили, что прибор был расстрелян из охотничьего ружья. По горячим следам нашли подозреваемого в умышленном повреждении прибора.
"Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор", - говорится в сообщении.
Ранее 43-летний житель Биробиджана неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима, но судимостей у него не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Мужчине также придется возмещать ущерб за повреждение прибора, сумма ущерба устанавливается.
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
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