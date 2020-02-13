Житель Биробиджана расстрелял из ружья радар после штрафа за вождение

О повреждении стационарного комплекса автоматической фотовидеофиксации на автодороге в районе улицы Биршоссе в Биробиджане в полицию сообщил представитель организации "Безопасные дороги". Стражи порядка установили, что прибор был расстрелян из охотничьего ружья. По горячим следам нашли подозреваемого в умышленном повреждении прибора.

"Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, дал признательные показания, оружие изъято. Со слов задержанного, после очередного штрафа он не совладал с эмоциями. В ночное время взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор", - говорится в сообщении.

Ранее 43-летний житель Биробиджана неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и превышение скоростного режима, но судимостей у него не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Мужчине также придется возмещать ущерб за повреждение прибора, сумма ущерба устанавливается.