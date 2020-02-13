В Гонконге из-за коронавируса продлили учебные каникулы до 16 марта

Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге

ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Власти Власти Гонконга в связи с распространением нового типа коронавируса приняли решение продлить школьные каникулы до 16 марта, сообщил в четверг на пресс-конференции секретарь администрации Гонконга по вопросам образования Ян Жуньсюн.

"В связи с последним развитием ситуации с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, департамент образования в четверг принял решение, что занятия в школах не будут возобновлены до 16 марта", - заявил Ян Жуньсюн.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявляла, что каникулы продлятся как минимум до 2 марта, но в случае необходимости буду продлены в соответствии с развитием ситуации.

Ян Жуньсюн подчеркнул, что власти специального административного района будут делать все возможное для скорейшего возобновления нормальных занятий в школах, однако, учитывая первостепенную важность по обеспечению безопасности и здоровья преподавателей и учеников, к началу нового семестра необходимо подготовится и создать необходимые условия.

Он также добавил, что в случае, если школьники находятся на материке или в других странах, пока нет необходимости возвращаться в Гонконг. А те же, кто живет в Гонконге, должны стараться как можно реже выходить из дома и избегать мест большого скопления людей.