После ДТП под Псковом возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело после ДТП в Пустошкинском районе Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД РФ.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – ред.)", - сказал он, не уточнив возможные предварительные причины аварии.
По словам собеседника агентства, сейчас на месте происшествия, куда прибыл начальник управления МВД по Псковской области Алексей Овсянников, работают следователи.
Как ранее сообщало МЧС России, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. В результате аварии пострадали 10 человек, из них восемь погибли. Глава Пустошкинского района Светлана Василькова со ссылкой на правоохранительные органы сообщала РИА Новости, что все погибшие в ДТП - граждане Украины. По ее словам, в числе пострадавших - гражданин Украины и гражданин Белоруссии, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.