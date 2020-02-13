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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
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РИА Новости

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

06:40 13.02.2020
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© AP Photo / @daxa_twМедицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
Медицинские работники в защитных костюмах идут на круизном судне Diamond Princess в порту Йокогамы
© AP Photo / @daxa_tw
ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
По его словам, среди новых заразившихся - 43 пассажира и один член экипажа Diamond Princess. В общей сложности на судне заразились 218 человек.
Карантин, поддерживаемый из-за заражения части пассажиров и членов экипажа новым коронавирусом, истекает 19 февраля, если не будет еще продлен дополнительно.
Ранее сообщалось, что у пассажиров, которые будут сняты с борта судна до истечения срока карантина, возьмут анализы на коронавирус. Многие пожилые люди на лайнере страдают диабетом и другими болезнями, не связанными с вирусом, и нуждаются в помощи. По словам Като, пожилые люди сойдут с судна 14 февраля.
Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек, среди них 24 гражданина России. Сообщений о заражении россиян пока не поступали.
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Вчера, 18:33
Израиль просит отпустить своих граждан с карантинного лайнера в Японии
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
Популярные комментарии
Японцы в своём уме? Расформируйте их по изолированным медицинским центрам. У себя нет возможности, так эвакуировать нужно. Как специально держат вместе в одной системе жизнеобеспечения. Я с самого начала писал что так будет. У них логика напрочь что ли отсутствует? Даже сли бы нужно было изолированные быстро возводимых здания построить, за неделю точно управились бы. Цена 3 - 4 млн. долларов. Что им ВОЗ не могли бы? Странные люди
13 февраля, 06:51
Ярослав Погодин
1601300
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