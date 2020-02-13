Порт Владивостока не будут закрывать для лайнеров из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Морской порт Морской порт Владивостока не будет закрываться из-за угрозы коронавируса , заходы круизных лайнеров не будут отменены, заявил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

"Я против этого ажиотажа. Очень много громких заявлений, которые не ведут к конструктиву", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток", отвечая на вопрос о том, стоит ли закрывать порт Владивостока для круизных судов, как предложил один из местных экспертов.

"Мы понимаем, что есть несколько громких историй про вспышки коронавируса на круизных судах. Но мы в ближайшее время не принимаем никаких круизных судов (в графике их нет - ред.). Второе - когда подойдет срок, будет понятный механизм любой круизной компании. Это огромные деньги и ответственность. Они будут делать акцент на те рынки, граждане которых могут безопасно пройти через эту круизную линию", - добавил Шестаков.

По его словам, прямое авиасообщение Приморья с КНР остается закрытым, если китайцы прибывают из других стран, то они отправляются или обратно в аэропорт вылета, или на карантин.

Судно Princess Diamond вышло из Йокогамы 20 января, направилось в круизный рейс по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который там и сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. Несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей, все они здоровы. Ожидается, что карантин продлится до 19 февраля. По информации японских властей, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило более 200 человек.