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Порт Владивостока не будут закрывать для лайнеров из-за коронавируса
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РИА Новости

Порт Владивостока не будут закрывать для лайнеров из-за коронавируса

06:32 13.02.2020 (обновлено: 09:14 13.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Морской порт Владивостока не будет закрываться из-за угрозы коронавируса, заходы круизных лайнеров не будут отменены, заявил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.
"Я против этого ажиотажа. Очень много громких заявлений, которые не ведут к конструктиву", - сказал Шестаков в интервью ГТРК "Владивосток", отвечая на вопрос о том, стоит ли закрывать порт Владивостока для круизных судов, как предложил один из местных экспертов.
"Мы понимаем, что есть несколько громких историй про вспышки коронавируса на круизных судах. Но мы в ближайшее время не принимаем никаких круизных судов (в графике их нет - ред.). Второе - когда подойдет срок, будет понятный механизм любой круизной компании. Это огромные деньги и ответственность. Они будут делать акцент на те рынки, граждане которых могут безопасно пройти через эту круизную линию", - добавил Шестаков.
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По его словам, прямое авиасообщение Приморья с КНР остается закрытым, если китайцы прибывают из других стран, то они отправляются или обратно в аэропорт вылета, или на карантин.
Судно Princess Diamond вышло из Йокогамы 20 января, направилось в круизный рейс по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который там и сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. Несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. На судне находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей, все они здоровы. Ожидается, что карантин продлится до 19 февраля. По информации японских властей, на сегодняшний день общее число инфицированных пассажиров составило более 200 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
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