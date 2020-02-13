В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте

По ее словам, немного теплее обычного погода может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и на Урале. На Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье температура будет в рамках климатической нормы, а на остальной части Дальнего Востока — теплее нормы примерно на градус.

В Москве, как ожидают синоптики, март также будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести, рассказала Паршина.

На юге России — в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии — ожидаются заморозки по ночам до минус пяти, однако днем температура будет подниматься до 10-15 градусов выше нуля. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе может потеплеть до плюс 20.

На Урале — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях — ночные температуры могут опускаться до минус 15, а днем, особенно во второй половине марта, потеплеет до плюс трех-восьми.