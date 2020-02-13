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СМИ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 миллионов
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РИА Новости

СМИ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 миллионов

06:11 13.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самый богатый человек в мире Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Безос купил его у медиамагната Девида Геффена. Это рекордная сделка для района Лос-Анджелеса. По данным источников, агенты по недвижимости не участвовали в сделке.
Особняк под названием Warner Estate располагается на девяти акрах. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа.
"Я бы сказал, это один из самых красивых особняков в мире, не говоря уж о Лос-Анджелесе", - сказал местный агент Курт Раппапорт.
Ранее в этом году Безос купил три квартиры в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
11 февраля, 16:55
Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму
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Беверли-ХиллзДжефф БезосСШАВ мире
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