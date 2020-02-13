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Трасса в районе ДТП под Псковом была обработана реагентами
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РИА Новости

Трасса в районе ДТП под Псковом была обработана реагентами

05:44 13.02.2020 (обновлено: 09:48 13.02.2020)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Участок автодороги в Пустошкинском районе Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь человек, был обработан противогололедными материалами, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".
Как ранее сообщало МЧС России, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. В результате аварии пострадали 10 человек, из них восемь погибли. Глава Пустошкинского района Светлана Василькова со ссылкой на правоохранительные органы сообщала РИА Новости, что все погибшие в ДТП - граждане Украины. По ее словам, в числе пострадавших - гражданин Украины и гражданин Белоруссии, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами", - говорится в сообщении дорожного ведомства, чьи представители побывали на месте происшествия.
Как уточняет учреждение, движение транспорта в районе ДТП идет в штатном режиме.
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиПсковская областьПроисшествия
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