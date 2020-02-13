Трасса в районе ДТП под Псковом была обработана реагентами

Как ранее сообщало МЧС России, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. В результате аварии пострадали 10 человек, из них восемь погибли. Глава Пустошкинского района Светлана Василькова со ссылкой на правоохранительные органы сообщала РИА Новости, что все погибшие в ДТП - граждане Украины. По ее словам, в числе пострадавших - гражданин Украины и гражданин Белоруссии, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.