В Приморье почти 30 школ приостановили работу из-за ОРВИ

Неделей ранее, по данным на 6 февраля, занятия были полностью приостановлены в 14 школах и 11 детсадах региона.

"С нарастающим итогом на территории Приморского края полностью приостановлена деятельность в 17 дошкольных образовательных учреждениях и в 27 школах, частично приостановлен образовательный процесс в 671 классе 204 общеобразовательных учреждений, в 390 группах 296 дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболеваемость в регионе за последнюю неделю регистрируется выше уровня эпидемического порога на 7,8%. Есть тенденция к росту заболеваемости по отношению к предыдущей неделе на 20%, отмечают в Роспотребнадзоре.