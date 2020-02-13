Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Посол . Посол России Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.

По словам дипломата, это разрушает экономическую базу туризма, а также ослабляет связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.

Викторов отметил, что за 2019 год около шести тысяч россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде. При этом многие, кому отказали, утверждают, что выполнили все установленные требования, необходимые для пересечения границы.

Посольство России берет случаи неправомерного отказа под свой контроль и обсуждает данный вопрос с Тель-Авивом, рассказал посол. Он добавил, что обе стороны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главной причиной отказов во въезде в страну российским туристам попытки незаконного трудоустройства.