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Туризм
2020-02-13T12:14+0300
https://ria.ru/20200213/1564632901.html
Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
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РИА Новости

Посол рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

05:41 13.02.2020 (обновлено: 12:14 13.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаграничные биометрические паспорта
Заграничные биометрические паспорта
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заграничные биометрические паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
По словам дипломата, это разрушает экономическую базу туризма, а также ослабляет связи в культурной, образовательной и научной сферах между двумя государствами.
Викторов отметил, что за 2019 год около шести тысяч россиян не смогли посетить Израиль из-за отказа во въезде. При этом многие, кому отказали, утверждают, что выполнили все установленные требования, необходимые для пересечения границы.
Посольство России берет случаи неправомерного отказа под свой контроль и обсуждает данный вопрос с Тель-Авивом, рассказал посол. Он добавил, что обе стороны намерены продолжать консультации на уровне консульских отделов МИД и правоохранительных органов для разрешения ситуации.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главной причиной отказов во въезде в страну российским туристам попытки незаконного трудоустройства.
По данным издания Haaretz, за прошлый год Израиль отказал во въезде 5,7 тысячи россиянам — это на 1,3 тысячи больше, чем в 2018 году.
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ТуризмНовости - ТуризмИсраэль КацАнатолий ВикторовРоссияИзраиль
Популярные комментарии
А как же статистика о повышении уровня жизни,зп и т.д.? Кто врёт,РИА или РИА?
13 февраля, 06:29
Сергей
90448911253
Отношение таможенников к российским туристам несомненно должно быть улучшено. Но и поток незаконного трудоустройства должен снизиться, прекратится.
13 февраля, 07:02
Coroner Lemur
6452591082491121
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