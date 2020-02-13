Режиссер Борис Грачевский назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Режиссер и сценарист Борис Грачевский в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о своей пенсии.
"У меня пенсия около 27 тысяч рублей. Это не очень большая сумма, но я знаю, что многие артисты получают гораздо меньше. Я могу сказать, почему: у меня никогда не было черной зарплаты", — сказал он.
По словам Грачевского, если он перестанет работать, то его пенсия вырастет вдвое, так как он является лауреатом государственной премии.
При этом режиссер посетовал, что на 27 тысяч рублей сегодня трудно прожить. Он добавил, что работает уже 45 лет и без этого просто не может жить.
Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Юрий Лоза заявил, что получает 12 тысяч рублей, юморист Евгений Петросян — "20 с лишним", а телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч.
8 февраля, 00:37КультураЮлий Гусман рассказал о размере своей пенсии