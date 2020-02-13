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В США начали расследование против Гарварда и Йеля
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РИА Новости

В США начали расследование против Гарварда и Йеля

05:36 13.02.2020 (обновлено: 11:51 13.02.2020)
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© Fotolia / BastosГарвардский университет
Гарвардский университет
© Fotolia / Bastos
Гарвардский университет. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство образования США проводит расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не представили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.

"Министерство образования объявило, что начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов после того, как оба высших учебных заведения "Лиги плюща" не сообщили о сотнях миллионов долларов в виде иностранных подарков и контрактов", — говорится в сообщении.

Так, Йельский университет не отчитался о подарках и контрактах по меньшей мере на 375 миллионов долларов.
А Гарвард должен сообщить о контактах с Китаем, Катаром, Россией, Саудовской Аравией и Ираном, в том числе с фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского" и компанией Huawei. В министерстве отмечают, что обеспокоены тем, что не получили от вуза эти данные.
В ноябре прошлого года Министерство образования потребовало соответствующие сведения о контактах с Россией и Китаем от Массачусетского технологического института и университета Мэриленда.
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149932715
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Йельский университетГарвардский университетСШАВ мире
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