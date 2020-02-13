В США начали расследование против Гарварда и Йеля

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство образования США проводит расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не представили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.
"Министерство образования объявило, что начало расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов после того, как оба высших учебных заведения "Лиги плюща" не сообщили о сотнях миллионов долларов в виде иностранных подарков и контрактов", — говорится в сообщении.
Так, Йельский университет не отчитался о подарках и контрактах по меньшей мере на 375 миллионов долларов.
А Гарвард должен сообщить о контактах с Китаем, Катаром, Россией, Саудовской Аравией и Ираном, в том числе с фондом "Сколково", "Лабораторией Касперского" и компанией Huawei. В министерстве отмечают, что обеспокоены тем, что не получили от вуза эти данные.
В ноябре прошлого года Министерство образования потребовало соответствующие сведения о контактах с Россией и Китаем от Массачусетского технологического института и университета Мэриленда.