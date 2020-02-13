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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарства
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарства

05:32 13.02.2020 (обновлено: 11:23 13.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоАптека
Аптека
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Аптека. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации, как вернуть или обменять купленный лекарственный препарат в аптеке, который оказался некачественным или по каким-либо причинам не подошел по характеристиками или комплектации, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества; если лекарственные препараты или медицинские изделия являются недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар. Вам должны обменять товар и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор пояснил, что недостатком лекарственных препаратов можно считать истекший на момент продажи срок годности, отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на русском языке, несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате, отсутствие инструкции по применению, несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям, а также наличие в упаковке брака (сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия).
Так, если у товара выявлен недостаток, то согласно закону "О защите прав потребителей" можно заменить его на товар этой же марки, а также потребовать уменьшения цены. Можно потребовать и безвозмездного устранения недостатков товара или отказаться от него и потребовать возврата суммы, при этом вернув товар продавцу.
Если продавец отказывается принять лекарственное средство обратно или заменить на новое, добавляет ведомство, то необходимо составить претензию в свободной форме, в двух экземплярах, с просьбой вернуть или заменить товар.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
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