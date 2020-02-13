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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T05:10+0300
https://ria.ru/20200213/1564632697.html
В освобожденный Маарет-Нууман в Идлибе возвращаются первые жители
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564621429_0:33:1280:753_1036x0_80_0_0_7d517763a8bb8d7962fc5d3897fc96fb.jpg
РИА Новости

В освобожденный Маарет-Нууман в Идлибе возвращаются первые жители

05:10 13.02.2020
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© РИА НовостиВоенный в музее в сирийском городе Маарет-Нууман
Военный в музее в сирийском городе Маарет-Нууман
© РИА Новости
Военный в музее в сирийском городе Маарет-Нууман. Архивное фото
МААРЕТ-НУУМАН (Сирия), 13 фев - РИА Новости. Первые мирные жители сирийского города Маарет-Нуумана в провинции Идлиб впервые за много лет вернулись в свои дома. Многие из них не могли сдержать слез - дома они не были по семь-восемь лет. За это время их дома разграбили боевики и мародеры, в некоторых квартирах были организованы лежбища боевиков.
Саид и Ваффа Юсуфи впервые за долгие семь лет переступают порог собственной квартиры. Дом построили в начале 2000-х, никто тогда не мог представить, что спокойная жизнь в нем будет недолгой. У хозяйки боевики убили девять родственников, хозяин демонстрирует фото сына почти десятилетней давности, сделанное на здешних улицах, - сейчас сын уже перерос отца. Осматривая дом, они не перестают благодарить высшие силы.
"Когда сюда пришли боевики и начали убивать жителей и насиловать женщин, конечно, мы уехали в Хаму. Это было очень тяжело, когда ты далеко от дома, где ты родился и вырос, воспитывал своих детей. Конечно, вернуться в свой дом - это большое счастье. У вас, русских, есть хорошая поговорка про это, я знаю: в гостях хорошо, а дома лучше", - рассказала журналистам Ваффа Юсуфи.
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В планах семьи - в первую очередь все как следует отмыть. В ближайшее время в городе будет налажен водопровод и подача электроэнергии, власти обещают в первую очередь наладить работу школ и больниц. "Наш город был очень развит, много прекрасных зданий было построено и строилось, мы были счастливы в нашем доме. Я не был богатым человеком - но посмотрите, как мы жили тогда. Боевики разрушили нашу жизнь тогда", - добавляет Саид Юсуфи.
Хадиже Харип повезло куда меньше. В ее квартире не осталось ничего, кроме мусора и бойниц для ведения огня. На стенах - карточки, где на английском написано, в каком направлении надо стрелять и по каким целям.
"Это не люди, а настоящие звери. Вы посмотрите, что они сделали с нашим домом. Мы бежали отсюда, бросив все имущество, и сейчас нам придется начинать все с нуля. Наша семья осталась ни с чем", - пояснила Харип журналистам.
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В районы города, уже очищенные саперами, постепенно возвращается мирная жизнь. Абу Ами открыл здесь продуктовую лавочку. Бизнес сразу пошел в гору, потому что спрос на повседневные товары сейчас в Маарет-Нуумане высок.
"В первую очередь мы торгуем тем, что нужно каждый день - вода, крупа, хлеб, но население города увеличивается с каждым днем. Когда закончат работу саперы - и скоро дай бог заживем, как раньше и даже лучше", - сказал журналистам Абу Ами.
Власти провинции Идлиб считают, что всего в город могут вернуться до 100 тысяч человек.
В Минобороны России также прокомментировали сообщения о якобы массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации. По данным ведомства, они не имеют под собой фактической основы. Значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы.
"Главной задачей России и Турции в Сирийской Арабской Республике было и остается искоренение обосновавшихся на ее территории международных террористических группировок для возвращения сирийцам мирной жизни", - напомнили в Минобороны.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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