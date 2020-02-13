В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Еще 2600 медицинских работников направлены на борьбу с Еще 2600 медицинских работников направлены на борьбу с коронавирусом в китайский город Ухань , сообщает Центральное телевидение Китая.

Это решение утвердил председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.

Новые врачи и санитары займутся организацией лечения пациентов по модели госпиталя "Хошэньшань" на базе больницы Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребенка в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, а во второй - 700.