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В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников
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РИА Новости

В Ухань направили еще 2,6 тысячи медработников

05:06 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Еще 2600 медицинских работников направлены на борьбу с коронавирусом в китайский город Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая.
Это решение утвердил председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин. Подкрепление прибудет в Ухань из сухопутных, морских, воздушных и ракетных войск, а также из других воинских частей.
Новые врачи и санитары займутся организацией лечения пациентов по модели госпиталя "Хошэньшань" на базе больницы Тунцзи и в клинике охраны здоровья матери и ребенка в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, а во второй - 700.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
106010
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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