Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan

При этом у новинки более плавные линии окон, а площадь остекления видится большей. Кроме того, крышка багажника автомобиля расположена высоко, а ее нижний край — низко, что может указывать на сохранение широкого загрузочного проема.

Ожидается, что новый Logan представят на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года, в продажу новинка может поступить до конца текущего года или же в 2021-м.