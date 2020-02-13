Опубликованы "шпионские" фото нового Renault Logan

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Портал Motor1.com опубликовал "шпионские" фотографии нового Dacia (Renault) Logan.
На снимках видно, что обновленный седан оснащен светодиодными фарами и новыми дверными ручками. Также видно, что прототип, замаскированный под специальным камуфляжем, имеет ниспадающую к заднему стеклу и сливающуюся с ней линию крыши.
При этом у новинки более плавные линии окон, а площадь остекления видится большей. Кроме того, крышка багажника автомобиля расположена высоко, а ее нижний край — низко, что может указывать на сохранение широкого загрузочного проема.
Ожидается, что новый Logan представят на Парижском автомобильном салоне в октябре 2020 года, в продажу новинка может поступить до конца текущего года или же в 2021-м.
2021 Dacia Logan spied testing for the very first time with sleeker styling and LED lighting. The sedan will ride on top of the company’s CMF-B platform and it will be available with a wide array of powertrains at launch, including mild-hybrid variants. #Dacia #Logan pic.twitter.com/FAtLp6L7IE— Cole Marzen (@cole_marzen) February 11, 2020