United Airlines отменила полеты в Китай до конца апреля

Обычно авиакомпания осуществляет более десятка рейсов ежедневно, среди ее прямых направлений из США — Пекин, Шанхай, Гонконг и Чэнду.

Ранее компания отменила рейсы в Китай до последней недели февраля.

Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines также отменила полеты в Китай до конца апреля, это решение было принято во вторник.