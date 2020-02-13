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United Airlines отменила полеты в Китай до конца апреля
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РИА Новости

United Airlines отменила полеты в Китай до конца апреля

05:00 13.02.2020
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© Flickr / ChicagoKozСамолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines
© Flickr / ChicagoKoz
Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Авиакомпания United Airlines объявила в среду, что отменила все полеты в КНР до 24 апреля на фоне распространения коронавируса.
Обычно авиакомпания осуществляет более десятка рейсов ежедневно, среди ее прямых направлений из США — Пекин, Шанхай, Гонконг и Чэнду.
Ранее компания отменила рейсы в Китай до последней недели февраля.
Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines также отменила полеты в Китай до конца апреля, это решение было принято во вторник.
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Распространение нового коронавирусаКитайСШАВ мире
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