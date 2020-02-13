Военные из США открыли стрельбу по гражданским при конфликте в Сирии

Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото

Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии

© AP Photo Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американские военные открыли огонь по мирным жителям в ходе конфликта на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, погиб четырнадцатилетний подросток, еще один гражданский получил ранения.

Боренков отметил, что конфликт возник на одном из блокпостов, где отклонившуюся от маршрута следования американскую колонну остановили сирийские военные.

Дальнейшую эскалацию удалось лишь благодаря усилиям российских военных, которые обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования.

Юрий Боренков добавил, что незаконные вооруженные формирования продолжают вести боевые действия в районе Идлибской зоны деэскалации. За последние сутки Центр примирения насчитал здесь 22 обстрела.

"Действовали в рамках самообороны"

Представители западной коалиции, комментируя стычку между американскими военными и мирными жителями, заявили, что солдаты из США действовали в рамках самообороны.

Отмечается, что военнослужащие сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако "поддерживающие сирийский режим войска, занявшие КПП", якобы первыми открыли огонь.

Также подчеркивается, что в результате инцидента один американский солдат получил небольшие ранения: он поцарапался о свое оружие.

Конфликт сняли на видео

На видео Kurdistan24 запечатлен отход с места инцидента американской колонны, которую местные жители закидывают камнями. При этом на одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Также на кадрах виден самолет, предположительно, ВВС США, который отстреливает ложные тепловые ловушки.

На кадрах, опубликованных агентством SANA, можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.