Египетские археологи обнаружили более 80 древних захоронений

Как сообщил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.