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РИА Наука
2020-02-13T04:32+0300
https://ria.ru/20200213/1564632375.html
Египетские археологи обнаружили более 80 древних захоронений
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РИА Новости

Египетские археологи обнаружили более 80 древних захоронений

04:32 13.02.2020
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Египетская археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия на севере страны, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности страны.
Как сообщил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры. Он подчеркнул, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда.
Он добавил, что это первый раз, когда глиняный гроб той эпохи был найден в Дакахлии. По словам аль-Вазири, в данном районе стоит ждать обнаружение большего числа захоронений, в которых есть сделанные из глины гробы.
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