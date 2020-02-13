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В ДТП под Псковом пострадали граждане Украины и Белоруссии
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РИА Новости

В ДТП под Псковом пострадали граждане Украины и Белоруссии

04:16 13.02.2020 (обновлено: 05:08 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Украины и гражданин Белоруссии пострадали в ДТП под Псковом, в котором погибли восемь человек, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова.
Как ранее сообщало МЧС РФ, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. В результате аварии пострадали 10 человек, из них восемь погибли.
"По информации регионального комитета по здравоохранению, двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, это гражданин Украины и гражданин Белоруссии", - сказала Василькова.
Она также подтвердила данные экстренных служб, представитель которых ранее сообщил РИА Новости, что в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.
"Однозначно микроавтобус зарегистрирован на Украине, о гражданстве погибших пока официальной информации нет", - отметила Василькова.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиПсковская областьБелоруссияУкраинаВ мире
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